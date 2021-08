Anderlecht n'avait pas de plan B : Kouamé va être bien utile ...

Le RSC Anderlecht s'est complètement troué ce jeudi à Arnhem. Les cadres attendus n'étaient pas au rendez-vous, et Vincent Kompany n'avait pas d'options sur le banc.

On peut dire beaucoup de choses sur les changements de Vincent Kompany - trop tardifs, peu décisifs. Sur ses choix également, depuis le début de saison, comme la mise à l'écart non-expliquée d'Anouar Aït El-Hadj ou le peu de confiance accordée aux jeunes du cru, un seul étant sur le terrain ce jeudi (même si l'absence de Delcroix était impromptue). Mais le coach du RSCA ne disposait hier pas de véritables options offensives, au point de faire entrer ... Mohammed Dauda, qui disputait là ses premières minutes et n'a tout simplement jamais rien amené au club depuis ses débuts. Ni Kiese Thelin, malgré son apport ponctuel, ni Dauda ne devraient être des joueurs entrant en ligne de compte dans un club comme Anderlecht.

On pensait le départ de Lukas Nmecha compensé par l'arrivée de Joshua Zirkzee. Nous l'avions nous-même souligné : le Néerlandais paraissait plus à l'aise techniquement et plus loin dans son évolution en tant que 9 que son prédécesseur. Mais les premiers vrais tests arrivaient avec ce double duel contre Vitesse Arnhem, et Zirkzee est passé au travers.

Encore trop tendre pour porter l'attaque

Nous l'avions sous-entendu à Vincent Kompany après la qualification : battre aisément le KF Laçi et un Seraing à 10 n'était pas vraiment significatif, les challenges arriveraient plus tard. Le coach du RSCA avait balayé l'hypothèse d'un revers de la main : "Les joueurs ne choisissent pas contre qui ils jouent, ils peuvent juste faire le travail. Et ils seront prêts et compétitifs pour le faire face à une concurrence plus élevée", avait affirmé Kompany.

© photonews

Le déplacement au Cercle avait offert les premières étincelles de Joshua Zirkzee, un doublé et une belle prestation face à des Groen&Zwart plutôt affûtés. De quoi être confiant avant les barrages européens. Mais contrairement aux attentes, l'équipe n'a pas été compétitive face à Vitesse Arnhem. Seul Benito Raman s'est démené et a été à niveau.

Problème : sans un grand Zirkzee, ce RSCA aurait peut-être déjà été tenu en échec au Jan Breydel. Sans un grand Zirkzee, ce RSCA n'avait pas de plan B en Conference League, et ça s'est vu. Malheureusement pour les Mauves, Christian Kouamé est arrivé trop tard pour entrer en ligne de compte. Le voilà donc prêt à renforcer la ligne d'attaque ... pour quoi ? Les matchs de Coupe ? Le rythme insoutenable de la Jupiler Pro League ? En tout cas pas les poules européennes. Au moins Anderlecht ne comptera-t-il plus désormais sur les seuls éclairs de Joshua Zirkzee pour s'en sortir en championnat. Si, du moins, Kouamé tient son rang ...