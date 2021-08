Youssef Maziz est heureux en tant que Métallo:"Je voulais vraiment venir ici"

L'homme fort du moment chez les Métallos revient sur sa rapide adaptation dans notre compétition.

Youssef Maziz, qui a été notre homme du match de la rencontre entre Eupen et Seraing, s'est exprimé en conférence de presse à propos de la prestation de son équipe. "Est-ce que c'est notre match le plus abouti? On avait aussi fait un bon match contre le Cercle et contre Ostende".

Seraing progresse donc, et c'est en grand partie aussi le cas de Maziz, qui a été séduit par le projet des Métallos: "J'avais envie de venir oui, je savais qu'ici j'allais avoir du temps de jeu, avec la confiance du club et je dois dire que beaucoup de choses me réussissent. Le choix idéal? On verra, il faut continuer comme cela mais surtout assurer le maintien le plus rapidement possible. Je veux juste faire une bonne saison, avec des buts et des asissts."

Ce qui est déjà positif, c'est que Seraing a remporté sa toute pemière victoire à l'extérieur de la saison: "C'était important oui, encore plus chez le leader. Ca nous tenait à coeur de prendre des points à l'extérieur. Là, cela nous fait deux victoires consécutives avant la pause internationales. Nous pourrons revenir avec de meilleures intentions à la reprise".