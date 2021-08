Zulte Waregem s'impose et s'installe au milieu de tableau

Ostende a pourtant tout tenté et a eu un nombre incroyable d'occasions.

Ostende est une équipe qui sait se créer des occasions et ce dimanche les Côtiers en ont eu à la pelle: Ndicka, Gueye à plusieurs reprises, Ambrose: les joueurs offensifs de Blessin ont eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de faire trembler les filets.

A l'inverse, en face, l'équipe de Zulte Waregem a été chirugicale, surtout un homme: Jelle Vossen. L'ancien buteur de Genk et de Bruges a marqué un doublé, un but dans chaque période. Le premier en tout début de match dès la 5ème minute (0-1), le second en toute fin (84', 0-2).

Ostende et Zulte Waregem, qui ont respectivement 9 et 8 points, sont dans le ventre mou d'un classement désormais dominé par l'Union St-Gilloise.