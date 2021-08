Anderlecht sur la bonne voie ? "Le championnat est un marathon"

Cela n'aura pas été une belle semaine pour le RSCA. Après l'élimination à Vitesse, les Mauves ont bien réagi sur le terrain de Genk, sans résultat au bout.

"Je savais que ça pourrait être une période difficile pour nous, mais je suis persuadé qu'on va y réagir de manière positive" : Vincent Kompany était confiant après la défaite un peu cruelle sur la pelouse de Genk. "On a beaucoup parlé de notre défaite à Vitesse mais ils sont dans le top 4 aux Pays-Bas. Et sur base des deux matchs, nous méritions mieux. Mais ça ne veut rien dire, la Coupe est un sprint et le championnat un marathon".

Un marathon pour lequel, Kompany en est persuadé, Anderlecht est désormais proche d'être prêt. "Il faut être patient. La saison passée, on me demandait souvent pourquoi nous nous procurions si peu d'occasions. Cette saison, ce n'est plus le cas. Nous avons la qualité pour le faire, l'organisation est meilleure également", souligne l'entraîneur des Mauves. "Mais il y a encore du travail".

Pas peur pour sa place

Pour la première fois depuis son arrivée en tant que T1, Kompany a été mis sous pression ces derniers jours, par la presse et les supporters. "C'est Anderlecht. Je suis au club depuis mes 6 ans et même à l'époque, on t'apprenait à vivre avec la pression. Il y a une culture de la gagne ici. Ne pas gagner te met sous pression. Mais en tant que coach, tu ne peux pas influer sur les résultats, seulement faire progresser ton groupe", balaie-t-il. "Si j'ai eu peur pour ma place ? Pas une seconde".