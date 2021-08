Voici notre équipe de la semaine '6'

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre équipe de la semaine. Cette fois, inutile de dire qu'il n'y a pas de Brugeois ni de Liégeois.

Gardien

Dans les cages, nous avons choisi de mettre Schmidt cette semaine. Le gardien de STVV a été un mur pour son équipe, qui a été acculée après avoir été réduite à 10.

Défense

Notre quatre défensif est bien balancé cette semaine. Comment ne pas y mettre D'Haene après son superbe but de ce week-end? Wasinski, de Charleroi, forme une défense centrale très jeune avec Harwood-Bellis alors que Walsh est le dernier membre de ce quatuor.

Milieu de terrain

Le milieu de terrain est très offensif, mais après tout on regarde les rencontres chaque semaine pour cela non? Nurio triplement décisif, Mercier et son pied gauche magique et Storm le double buteur sont les trois membres de notre milieu.

Attaque

Haaaa l'attaque... il faut bien évidemment regarder les chiffres. Vossen, avec ses deux buts, a une nouvelle fois rapporté trois points à son équipe. Vanzeir (et son triplé) se devait d'y figurer, tout comme Tissoudali qui a été élu homme du match par "Eleven" lors de la Bataille des Flandres.

Voici notre équipe de la semaine: