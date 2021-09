Arthur Theate concentré "à 100%" sur les Diablotins: "Le mercato est derrière moi"

Longtemps annoncé sur le départ et cité dans plusieurs clubs, Athur Theate a dû attendre la dernière ligne droite du mercato pour que son transfert soit réglé, mais il est désormais totalement tourné vers son prochain défi: le déplacement de vendredi en Turquie, avec l'équipe nationale U21.

"Je suis toujours très heureux de retrouver le groupe et de revenir en équipe nationale", lance le jeune défenseur central dans une interview accordée à la Fédération, à deux jours du déplacement en Turquie. Et c'est dans la peau d'un joueur de Serie A qu'Arthur Theate a rejoint ses équipiers de l'équipe nationale.

"Concentré à 100% pour la Turquie"

Son transfert a été réglé la semaine dernière, alors que les rumeurs l'annonçaient sur le départ depuis plusieurs semaines. "Je suis très content d'avoir pu signer à Bologne. Ce transfert est derrière moi désormais. Le mercato, ce n'est pas toujours simple pour un joueur, mais ça fait partie du foot. Et maintenant je suis à 100% concentré pour la Turquie", insiste-t-il encore.

Car, avant même d'effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs italiennes, le désormais ex-Kustboy a un défi de taille à relever avec ses coéquipiers diablotins.

L'Euro 2023... et les Jeux Olympiques?

Un déplacement en Turquie déjà important dans la course à la qualification pour l'Euro. "On s'attend à un match difficile là-bas, contre une équipe qui joue au ballon et qui sera aussi solide dans les duels. Mais on est prêt à donner le maximum, comme au Kazakhstan, pour aller chercher les trois points là-bas."

En cas de victoire, les protégés de Jacky Mathijssen feraient un petit pas vers l'Euro. L'objectif non-dissimulé d'Arthur Theate, qui voit même plus loin encore. "L'objectif doit être de se qualifier pour l'Euro 2023, mais pourquoi pas rêver des Jeux Olympiques?" Le néo-Rossoblu a des ambitions et de la suite dans les idées.