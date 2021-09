🎥 Le 60e but d'Edin Dzeko avec la Bosnie-Herzégovine : "Un joueur de classe mondiale"

Edin Dzeko (35 ans) semble immortel : l'attaquant, transféré à l'Inter Milan cet été, a encore étalé sa classe en ouvrant le score d'une belle frappe à ras-de-terre face à la France, emmenant la Bosnie vers un partage intéressant à Strasbourg. "C'est notre leader et quelqu'un d'extraordinaire. Dzeko est un joueur de classe mondiale, je ne vais pas revenir sur ses qualités", déclarait le sélectionneur bosnien, Ivaylo Petev, après le match (1-1).

A banger from the OG against the world champs. This was Edin Dzeko’s 60th goal for Bosnia. pic.twitter.com/7JUhHcuFW5