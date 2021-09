Ronaldo savoure son record: "C'est ce que j'aime le plus"

111 buts en sélection: Ronaldo est entré un peu plus dans l'histoire.

Auteur d'un doublé salvateur face à l'Irlande (2-1) mercredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans, 180 sélections et 111 buts) a encore une fois porté le Portugal. Ainsi, le joueur de Manchester United est devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections avec un total de 111 buts. Un exploit savouré par CR7.

"Je suis bien sûr très content d'avoir marqué les deux buts qui nous ont donné la victoire et je suis très heureux aussi pour le record. Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus. Ce record m'appartient et il est unique. Il me manquait un but, j'en ai marqué deux, je suis extrêmement heureux", a apprécié Ronaldo au micro de RTP.