Mathias Leterme n'aurait pas dit non à quelques renforts supplémentaires : "Nous visons une place dans le Top-8"

Le KVK s'est encore renforcé en fin de mercato.

Mathias Leterme l'admet, Courtrai aurait souhaité plus de renforts : "Nous aurions aimé attirer quelques renforts supplémentaires en défense ainsi qu'un numéro 6. Nous avons été proches d'un accord à ce sujet à plusieurs reprises, mais le deal est à chaque fois tombé à l'eau à la dernière minute", a confié le DG Courtraisien sur le site du club.

Courtrai a perdu Teddy Chevalier, néanmoins le club a bon espoir de réaliser une saison réussie, et vise une place dans les huit premiers de JPL : "On ne sait jamais comment un transfert va évoluer, mais nous travaillons désormais avec un jeune groupe de joueurs plein de talent et d'ambition", évoque Leterme.