"Buteur sensationnel", "légende du foot belge: Martinez rend hommage à Lukaku

Roberto Martinez connaît Romelu Lukaku depuis un moment, il est ravi d'avoir pu partager de grandes pages de la carrière de l'attaquant belge et espère que son poulain sera honoré en grandes pompes, dimanche, au Stade Roi Baudouin.

Le sélectionneur est ravi d'ailleurs de partager ce moment avec un attaquant pour qui il ne cache pas son admiration. “C’est une légende du football belge et dimanche doit être l’occasion d’une grande célébration”, a insisté le Catalan en conférence de presse.

Le sélectionneur est bluffé par la mentalité de son numéro 9. “Atteindre les 100 caps en équipe nationale à 28 ans à peine, c’est un accomplissement incroyable. À côté de ça, il a aussi inscrit 66 buts, il fait partie des meilleurs buteurs de l’histoire en équipe nationale, ce sont des statistiques impressionnantes”, confirme-t-il au micro de VTM.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à sa carrière"

Mais si Lukaku impressionne autant, c’est aussi parce que l’ancien Anderlechtois a une volonté de fer. Le buteur est ambitieux, et il sait se donner les moyens de réussir. “Ce qui nous impressionne plus encore, c’est qu’il n’en a jamais assez. Il en veut toujours plus, il veut s’améliorer, il veut travailler, il veut se sentir impliqué dans le projet, il veut gagner des trophées.”

“Je me sens privilégié d’avoir pu voir nombre de ses buts, en club d’abord, puis en équipe nationale. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi dévoué à sa carrière. C’est un buteur sensationnel qui continue à grandir et j’espère vraiment que demain nous aurons une journée fantastique, parce qu’il le mérite", conclut l'Espagnol.