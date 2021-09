L'Arménie, invitée surprise des qualifications pour le Mondial 2022

Les Arméniens sont actuellement premiers de leur groupe de qualifications avant d'affronter l'Allemagne et sont toujours en course pour une première qualification historique en Coupe du Monde. Focus sur une nation qui a révolutionné son football depuis 2019.

L'Arménie est-elle en passe d'écrire une page historique de son football ? Situé à la frontière entre l'Asie et l'Europe, le pays aux 3 millions d'habitants n'a jamais réellement fait parler de lui dans le monde du ballon rond, si ce n'est lorsque sa star nationale Henrik Mkhytarian a commencé à éclore au plus haut niveau.

Mais 2021 pourrait devenir l'année la plus faste pour le football arménien. A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre face à l'Allemagne, la sélection arménienne trône en tête du groupe J des éliminatoires pour le Mondial 2022. Quelques jours plus tôt, le FC Alashkert était devenu le premier club arménien à participer à une compétition européenne grâce à sa qualification en Conference League.

L'Arménie n'a fait son apparition sur la carte du football que très récemment. En effet, l'équipe nationale est née en 1992 suite à la chute de l'Union Soviétique. En l'espace de 28 ans, l'Havakakan (surnom de la sélection, qui veut dire "collectif") a dû se contenter de petits exploits sans pour autant parvenir à se qualifier pour une phase finale d'un tournoi international.

Les Espagnols pour révolutionner le football arménien

Classée à la 35e place du classement FIFA en 2013, l'Arménie a vite dégringolé, au point de se retrouver à la 123e place deux années plus tard. En 2019, la fédération arménienne de football décide de placer l'Arménie sur la carte du football. Elle décide d'attirer au poste de directeur technique Ginés Meléndez. L'Espagnol de 71 ans est bien connu puisqu'il a officié au poste de directeur technique au sein de la fédération espagnole de football.

En quelques mois, Meléndez a posé les bases d'une réforme totale du football arménien : formation des entraîneurs et des préparateurs physiques, mise en place d'un système tactique pour les différentes sélections, réforme des championnats nationaux. Rien n'a été laissé au hasard par le directeur technique.

En septembre 2020, l'Arménie réalise une nouvelle étape dans son processus en officialisant l'arrivée de Joaquin Caparros (ex-Séville) au poste de sélectionneur. Depuis l'arrivée de l'Espagnol, les Arméniens ne se sont inclinés que deux fois (contre la Suède en amical et la Macédoine du Nord en Ligue des Nations). Le 4-4-2 instauré par Caparros semble porter ses fruits.

© photonews

Guidée par la star et capitaine Henrikh Mkhitaryan (meilleur buteur de la sélection avec 60 buts) et par l'ailier d'Astana Tigran Barseghyan, L'Arménie a réalisé un très joli 10 sur 12 durant les débuts des éliminatoires pour le Mondial. L'Havakakan est notamment allé chercher deux victoires retentissantes contre l'Islande (2-0) et la Roumanie (3-2). En juin dernier, les Arméniens ont également réalisé un beau match nul en Croatie (1-1) lors d'une rencontre amicale.

C'est donc une équipe arménienne en confiance qui se déplacera ce dimanche soir en Allemagne. Même si elle s'annonce compliquée à atteindre, une victoire permettrait à l'Arménie de prendre cinq points d'avance sur la deuxième place, synonyme de barrages pour le Mondial 2022. En mars dernier, la Mannschaft s'était inclinée de manière surprenante face à la Macédoine. Et si c'était au tour des Arméniens de jouer un mauvais tour à l'Allemagne ?

Même si le chemin est encore long, le peuple arménien est en droit de rêver d'une qualification historique pour le prochain Mondial 2022. Une première qui aura sans aucun doute un goût de joie et de fierté.