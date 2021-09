Mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas

Nathan Ake ne disputera pas la rencontre de demain entre les Pays-Bas et la Turquie. Le défenseur central de 26 ans appartenant à Manchester City quitte la sélection nationale pour raisons personnelles.

Autre absence à signaler côté Oranje, Cody Gakpo s'est blessé face au Monténégro et ne sera donc pas au rendez-vous demain.

Louis Van Gaal a décidé de ne pas appeler de remplaçants. La sélection néerlandaise sera donc composée de 23 joueurs pour l'importantissime réception de la Turquie.

