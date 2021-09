Qualificiations pour le Mondial: Joe Rodon rejoint les Gallois

Un atout supplémentaire pour les Gallois.

Retour d'un cadre dans la sélection galloise. Joe Rodon, qui n'a pas encore joué avec Tottenham cette saison, avait manqué la troisième rencontre du Pays de Galles en éliminatoires pour le Mondial, il a rejoint ses coéquipiers et sera en mesure de jouer en Estonie, mercredi soir.

Le Pays de Galles s'est imposé dans la douleur contre la Biélorussie, dimanche soir, en éliminatoires pour le Mondial et reste en course pour la qualification: les Gallois occupent la troisième place du groupe avec six unités, une de moins que la République Tchèque, mais ont deux matchs de retard sur les Diables (13 points).