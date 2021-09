Georgi Kondratiev, une légende pour relancer la Biélorussie

La Biélorussie ne devrait pas en prendre huit ce mercredi face aux Diables Rouges. Le changement de sélectionneur a revitalisé la sélection.

Mikhail Markhel avait annoncé, le 31 mars dernier, avoir un "plan" pour contenir la Belgique. Huit buts plus tard, le sélectionneur biélorusse, en poste depuis 2019, prenait la porte et était remplacé par un habitué, un monument du football en Biélorussie : Georgi Kondratiev (61 ans). De 2009 à 2014, Kondratiev avait dirigé les sélections, successivement olympique, Espoirs puis A (2011-2014). Son retour n'est pas encore couronné de résultats, mais le Belarus espère bien réaliser un nouvel exploit, et n'est pas passé loin dimanche face au Pays de Galles.

Kondratiev est une légende du football local, et même soviétique : en 1982, il remporte le championnat d'URSS avec le Dinamo Minsk, où il inscrira 89 buts en 275 matchs dans sa carrière. Il est également international soviétique jusqu'en 1986, mais n'accompagnera pas l'URSS au Mexique. Il ne croise donc pas le fer avec les Diables en 8e de finale.

Une 3e place à l'Euro Espoirs de 2011 dont il ne reste rien

Le meilleur résultat de la carrière d'entraîneur de Georgi Kondratiev, c'est une médaille de bronze surprise à l'Euro U21 2011, remportée aux dépens de la Tchéquie. Dix ans plus tard, le constat est amer : du 11 ayant débuté le match pour la troisième place - et même de tout le groupe - ne reste qu'un homme dans la sélection actuelle, Maksim Skavych.

La continuité semble donc faire défaut en Biélorussie, ce que nous décrivait déjà Sergueï Aleïnikov, titulaire en 1986 avec l'URSS et légende du football biélorusse, dans une interview accordée avant le match aller (à relire ici). "La solidité qu'a ramené Kondratiev n'est que de façade : le mal est plus profond dans le football biélorusse. Il n'y a aucun système. On ne peut compter que sur la chance", se lamente-t-il alors que nous le contactons brièvement avant ce match à Kazan.

Si l'équipe qui a pris 8-0 en mars dernier semble loin, et a posé problème aux Tchèques comme aux Gallois, les Diables ne devraient a priori pas trembler ce mercredi, malgré le surplus d'organisation ramené par Kondratiev. Mais tout autre résultat qu'une victoire condamnerait presque le Belarus dans ces qualifications. Essayons ne pas succéder à la France, battue 0-1 en 2010, au palmarès des exploits des Ailes Blanches ...