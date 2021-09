Officiel : Un ancien du Werder Brême débarque à Saint-Trond

Saint-Trond attire un milieu de terrain d'expérience passé par le Werder Brême et Nuremberg, laissé libre par son club.

Robert Bauer (26 ans) débarque au STVV. Ce médian allemand a évolué deux saisons au Werder Brême, où il compte 46 matchs, et a également porté les couleurs d'Ingolstadt en Bundesliga pour un total de 89 rencontres au plus haut niveau du football allemand. En 2019, Bauer rejoint la Russie et l'Arsenal Tula. La saison passée, il y dispute 25 rencontres (2 buts), évitant de peu la relégation, mais son contrat n'est pas prolongé.

Les Trudonnaires accueillent là un deuxième renfort allemand d'expérience après Toni Leistner arrivé en fin de mercato.