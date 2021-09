Ali Gholizadeh marque un but important pour l'Iran aux éliminatoires de la Coupe du monde

L'Iran a bien commencé ses qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le pays a pris 6 sur 6 en s'imposant, entre autres, face à l'Irak mardi soir. C'était 0-3 et le dernier but a été marqué par Ali Gholizadeh.

Lors du premier match de qualification pour le Mondial 2022, l'Iran s'est imposé 1-0 contre la Syrie et mardi soir, l'Iran a dû se défaire de l'Irak pour signer un six sur six. Le match n'aurait pas pu mieux commencer pour l'Iran, puisque Jahanbakhsh, qui a également trouvé le chemin du but contre la Syrie, a ouvert le score rapidement.

En seconde période, l'Iran a pu se mettre à l'abri le score grâce à Mehdi Taremi et au milieu de terrain de Charleroi Ali Gholizadeh. Beiranvand, le gardien anversois prêté au Portugais Boavista cette saison, était dans le but avec l'Iran et a donc signé une nouvelle clean sheet.