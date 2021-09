Le quinze à la suite d'Harry Kane

S'il avait connu un début d'Euro compliqué, en éliminatoires, le Serial Buteur anglais répond toujours présent.

Harry Kane a inscrit un superbe but, mercredi soir, contre la Pologne. Un but qui n'a pas suffi à l'Angleterre, puisqu' en fin de rencontre, Damian Szymanski a profité d'un service de Robert Lewandowski pour offrir le point du partage aux Polonais (1-1).

Harry Kane continue pourtant d'affoler les compteurs. Le buteur anglais a trouvé l'ouverture lors de chacun des 15 derniers matchs qu'il a disputés avec Three Lions en éliminatoires (Mondial ou Euro). Et il se rapproche encore un peu plus du record de Wayne Rooney: buteur à 41 reprises en 64 caps, l'attaquant de Tottenham n'a plus que 12 buts de retard sur le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale anglaise.