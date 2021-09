Lionel Messi a des étoiles dans les yeux: "Quand tu gagnes, tu te libères"

Lionel Messi a enfin remporté un titre avec l'Argentine.

Au cours du dernier été, Lionel Messi (34 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a vécu de grandes émotions en passant par un changement de club du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, mais surtout par un premier sacre international avec l’équipe d’Argentine lors de la Copa America. Un souvenir incroyable pour l’attaquant parisien maintenant libéré d'un poids.

"Enfin des vacances heureuses du premier jusqu'au dernier jour ! J'ai la tranquillité d'avoir exaucé le rêve qui s'est tant de fois refusé à moi. Tout ce que j'ai gagné a été important et beau, mais ce titre a été le plus difficile parce que je suis passé par beaucoup de choses... J'ai pris coup après coup. On nous traitait de ratés. (…) Tout s'est passé comme dans un rêve, c'était un moment spectaculaire", a savouré le sextuple Ballon d’Or lors d’un entretien pour ESPN.

"Je prends encore plus de plaisir quand je vois les images de ce moment-là. Je ne pouvais pas croire qu'on avait enfin réussi. On a été très fort, on a traversé beaucoup de difficultés et plus rien d'autre ne comptait. Le groupe avait un objectif très clair et nous n'avons pas dévié de cela. Au fil du temps, je suis sûr que notre jeu sera plus fluide et que nous allons continuer à grandir et progresser. Quand tu gagnes, tu te libères", a terminé Messi. Un capitaine heureux !