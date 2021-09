Un RSCA au complet : "Optimiste au vu de ce que nous avons montré récemment"

Vincent Kompany aborde le très important match de dimanche face à Malines avec un groupe (presque) au complet et de l'optimisme à revendre.

Niveau absences, malgré le retour de trêve internationale, rien à signaler si ce n'est la légère blessure de Bart Verbruggen, qui a quitté l'entraînement et ne sera pas disponible. "Tous les joueurs importants sont disponibles et de retour, bien que revenus à des dates différentes en raison des matchs internationaux", déclare Vincent Kompany en conférence de presse. "S'ils sont frais, ça, nous verrons. Ce sera au cas par cas. Murillo ? Il est mentalement prêt, on verra en fonction du jetlag car il revient de loin".

Il faudra en tout cas un résultat positif dimanche, face au KV Malines. Anderlecht s'est fait piéger à Genk et n'a pas endigué la spirale négative de la double confrontation avec Vitesse Arnhem. "Vous parlez encore de Vitesse ? (rires). Le résultat est important mais le fait que les joueurs progressent et remplissent leurs tâches aussi. J'ai vu de l'évolution sur ce plan et je suis optimiste au vu de ce que nous avons montré à Genk", espère Kompany.