Ligue des Champions : Manchester United battu à Berne malgré Ronaldo, match fou entre Séville et Salzbourg

Manchester United se déplaçait aux Young Boys de Berne ce mardi pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a ouvert rapidement le score, mais les Suisses ont profité d'une expulsion pour revenir dans la partie.

Manchester United à 10 et battu

Dès la 13e minute, Cristiano Ronaldo profitait d'un caviar de Bruno Fernandes pour faire ce qu'il sait faire de mieux : marquer en Ligue des Champions, une compétition dont il disputait son 177e match (un record, à égalité avec Iker Casillas). Mais Manchester United sera ensuite plombé par l'expulsion, à la 35e minute, d'Aaron Wan-Bissaka.

Le but de Cristiano Ronaldo, sur une passe GÉ-NI-ALE de Bruno Fernandes.

C'est Nicolas Ngamaleu qui en profitera en seconde période pour égaliser (66e, 1-1) et relancer les Young Boys de Berne. Ronaldo, lui, sera sorti par Ole Gunnar Solskjaer à la 72e minute, un fait plutôt rare dans la carrière du Portugais. Et en toute fin de rencontre, la prudence du coach mancunien, qui a terminé le match sans attaquant, est punie par un second but suisse signé Siebatcheu (90e+5) : ManU commence sa campagne par une défaite qui fait tache.

Quatre penaltys, un carton rouge : match fou entre Séville et Salzbourg

La rencontre entre le FC Séville et le Red Bull Salzbourg sera quant à elle particulièrement mouvementée, surtout en première période : les Autrichiens obtiendront ... trois penaltys, le premier dès la 13e, manqué par Adeyemi. Luka Susic transforme le second (21e, 0-1), mais se loupe ensuite à la 37e. C'est alors ... Séville qui en obtiendra un à la 43e, et Ivan Rakitic ne se fera pas prier (1-1).

La deuxième mi-temps commencera par l'expulsion de Youssef En-Nesyri pour un second carton jaune (50e), mais le score ne bougera plus. Six autres cartons jaunes seront distribués en seconde période et les deux équipes se séparent dos-à-dos.