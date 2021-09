Le jeune gardien de l'Excelsior Virton Jérémie Makiese représentera la Belgique à l'Eurovision !

Le football risque bien de devenir secondaire dans la vie de Jérémie Makiese à l'avenir ...

Jérémie Makiese (20 ans) est probablement jusqu'à maintenant plus connu pour ses succès en dehors des terrains de football : le jeune bruxellois de 20 ans a remporté la 9e saison de l'émission The Voice Belgique cette année. Sa période faste a ensuite continué puisque Makiese, jeune talent passé par le BX Brussels, a signé un contrat professionnel d'une saison avec l'Excelsior Virton, en D1B.

Et maintenant, Jérémie Makiese rêve plus grand encore : il vient d'être désigné par la RTBF pour défendre les couleurs de la Belgique au concours Eurovision de la Chanson en 2022. Notre pays devient le premier d'Europe à d'ores et déjà avoir désigné son candidat. L'édition 2022 se déroulera en Italie après la victoire du groupe de rock Maneskin grâce à son titre Zitti e buoni. La ville-hôte n'est pas encore connue.