Ligue des Champions: première pour Lavia, Hazard sur le banc, retour de KDB

Outre les Brugeois, il y aura au moins un autre Belge actif dans le groupe A et peut-être même deux. Kevin De Bruyne effectue son retour dans le onze de Manchester City pour le match contre Leipzig, le jeune Romeo Lavia prend place sur le banc et pourrait jouer ses premières minutes avec l'équipe A des Sky Blues.

Héros de la fin de campagne 2018-2019, Diock Origi reçoit à nouveau du temps de jeu en Ligue des Champions. L'attaquant belge est titularisé aux côtés de Mo Salah et Diogo Jota pour affronter le Milan AC d'Alexis Saelemaekers, lui aussi titulaire.

Sans surprise, Yannick Carrasco figure dans le onze de l'Atletico qui reçoit le FC Porto.

