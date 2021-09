Les affiches de cette première journée d'Europa League

Place à l'Europa League ce jeudi soir, avec plusieurs belles affiches au programme de cette première journée de poules

Après la Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi, ce sont les phases de poules de la Conférence League et l'Europa League qui débutent ce jeudi (à l'exception de trois rencontres disputées plus tôt dans la semaine).

Si en Conférence League, les affiches sont peu alléchantes à l'exception de Rennes - Tottenham ce soir, l'Europa League nous réserve d'ores et déjà un beau programme. Dans les groupes E, F, G et H qui joueront à 18h45 notamment, le Betis recevra le Celtic pendant que la Lazio se déplacera au Galatasaray.

En légère difficulté depuis le début de saison avec un inhabituel 9/15 et une élimination face à Midtjylland au second tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Celtic aura fort à faire en déplacement en Espagne face à une équipe du Betis qui n'a cependant gagné qu'un seul de ses quatre premiers matchs de championnat cette saison. Beau duel donc entre deux équipes qui n'ont pas spécialement réussi leur début de saison.

© photonews

Toujours invaincu cette saison, le Galatasaray recevra ce soir une Lazio battue le week-end dernier à l'AC Milan après un 6/6 inaugural. Avec neuf buts en trois rencontres, la Lazio demeure l'équipe la plus prolifique de ce début de saison en Italie, à égalité avec la Roma et l'Inter. Les attaquants sont en confiance, à l'image de Ciro Immobile, en tête du classement des buteurs avec quatre réalisations.

Dans les groupes A, B, C et D qui joueront à 21h, d'autres rencontres très intéressantes sont au programme. Francfort - Fenerbahçe, Leicester - Naples, PSV - Real Sociedad ou encore Rangers - Lyon, la soirée devrait être animée sur les pelouses d'Europa League.

Les Allemands de l'Eintracht ont très mal débuté leur championnat. 3/16 et aucune victoire, le bilan n'est pas bon. Ils recevront une équipe de Fenerbahçe qui est dans la dynamique inverse : 10/12 et invaincus en Super Lig. Un match piège donc pour Francfort qui totalise 14 victoires sur ses 18 dernières rencontres d'Europa League.

Après avoir manqué de peu les poules de la Ligue des Champions en terminant 5e de la dernière saison de Premier League, Leicester dispute sa deuxième campagne européenne consécutive pour la première fois de son Histoire. Auteurs d'un début de saison en demi-teinte avec deux victoires et deux défaites, les hommes de Brendan Rodgers reçoivent le Napoli de Luciano Spalletti qui réalise un début de saison idéal avec un 9/9 et une victoire le week-end dernier face à la Juventus. Une rencontre très intéressante et probablement la plus relevée de cette première journée.

© photonews

Les deux chocs du groupe A et du groupe B qui opposeront le PSV à la Sociedad ainsi que les Rangers à Lyon devraient également être très intéressants. Les Néerlandais en pleine bourre reçoivent des Espagnols auteurs d'un intéressant 9/12 inaugural, et les redoutables Glasgow Rangers accueillent les Lyonnais qui, avec deux victoires lors de leurs deux dernières rencontres, semblent enfin avoir lancé leur saison après un 1/6 en début de championnat.

Plusieurs belles affiches donc à suivre, sans oublier l'Antwerp et Genk qui affronteront respectivement l'Olympiakos et le Rapid Vienne.