Zulte Waregem sans Vossen, mais avec Seck et Bossut contre l'Union

Plusieurs changements dans la sélection de Francky Dury au moment de recevoir l'Union Saint-Gilloise.

Exclu dimanche soir et suspendu pour une rencontre, Jelle Vossen sera le grand absent pour Zulte Waregem, qui accueille l'Union Saint-Gilloise, samedi soir, au Stade Arc-en-Ciel.

Sammy Bossut et Ibrahima Seck font en revanche leur retour dans le groupe. Tout comme le jeune Wout De Buyser, qui était resté sur le banc à Ostende et qui attend toujours ses premières minutes en Pro League. Laurens De Bock et Joost van Aken sont toujours écartés sur blessure.