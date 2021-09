Vidéo: le premier but de Didier Lamkel Zé en Slovaquie

Prêté au DAC jusqu'à la fin de la saison par l'Antwerp, Didier Lamkel Zé a rapidement trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs. Il avait été décisif la semaine dernière en distillant un assist, samedi, il a inscrit son tout premier but à l'occasion de la victoire de DAC sur la pelouse de Ruzomberok.

🇨🇲 ⚽️



Didier Lamkel Zé scored his first goal in our colours! 😍



🟡🔵 pic.twitter.com/LLEuhmkLc3