Le Racing Lens risque gros après les incidents lors du derby face à Lille

Le derby nordiste entre Lens et Lille a été le théâtre de regrettables incidents qui pourraient coûter cher aux Sang & Or.

Après un tifo "Lillois merda" qui a déjà fait parler de lui, de violents incidents ont émaillé le derby entre le Racing Lens et le LOSC. Et le club sang & or le paie cher : la commission de discipline de la Ligue a infligé au Racing 2 matchs de huis-clos à titre conservatoire en attendant le verdict final, qui sera prononcé le 6 octobre.

Les visiteurs lillois, eux, sont également privés de déplacement jusqu'à nouvel ordre. Mais d'après L'Equipe, c'est bien Lens qui pourrait être puni très sévèrement lors du verdict : le huis-clos total pourrait être prolongé, et les Nordistes pourraient même se voir infliger un retrait de points.