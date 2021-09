Wesley Hoedt se paye les Gantois: "On a essayé de jouer au foot, eux pas..."

Le défenseur anderlechtois est très déçu par le partage concédé par les Mauves contre Gand. Et il n'hésite pas à tacler l'adversaire.

Wesley Hoedt n'a, en tout cas, vu qu'une seule équipe sur le terrain. "Oui, je suis très déçu. On voulait jouer au foot. Je ne sais pas ce que voulait Gand, mais certainement pas jouer au foot", peste le défenseur néerlandais du Sporting.

"On n'a pas été assez tueurs devant"

Et il en rajoute une couche: "On a été dominant toute la rencontre. Ce que Gand a fait ça n'a rien à voir avec du foot. Je n'aimerais pas monter sur le terrain pour faire ce qu'ils ont dû faire ce soir."

Et pourtant, le Sporting n'a pas réussi à s'imposer. "On a eu le contrôle pendant toute la rencontre, mais on n'a pas réussi à finir le travail. On aurait pu gagner ce match 3 ou 4-1, mais on n'a pas été assez tueurs devant."