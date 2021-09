Un ancien Gunner ne comprend pas un transfert d'Arsenal: "Manchester United a dépensé moins pour Varane"

Il n'est pas le seul à se poser des questions à propos des transferts d'Arsenal.

Lors du dernier mercato d’été, Arsenal a cassé sa tirelire et dépensé 58 M€ pour s’offrir le prometteur défenseur central de Brighton, Ben White (23 ans, 3 matchs en Premier League cette saison). Un investissement incompréhensible aux yeux de l’ancien Gunner William Gallas, qui use notamment de la comparaison avec un certain Raphaël Varane, attiré par Manchester United pour un prix moins élevé.

"J’ai du mal à comprendre pourquoi Arsenal a dépensé 50 millions de livres sterling pour un joueur qui doit encore faire ses preuves au plus haut niveau et qu'en même temps, Manchester United peut dépenser environ 40 millions de livres sterling pour Varane. Vous devez m'expliquer comment c'est possible. Peut-être que c'est en partie parce que Ben White est Anglais. Varane est un joueur d'une autre classe que White", a estimé le Français pour le journal Daily Mirror.

"White est encore jeune. (…) Je ne le connais pas. Je le respecte et j'espère qu'il sera un grand joueur, mais il n'a encore rien prouvé. Vous ne pouvez pas comparer Ben White et Varane, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce qu’il s’agit d’un compatriote français que je parle comme cela. Varane vient du Real Madrid. Il ne vient pas de Brighton, avec tout le respect que je leur dois", a terminé Gallas.