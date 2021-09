Blessin relativise : "Notre équipe était vidée, c'est un bon point"

Alexander Blessin n'est jamais du genre à se cacher après un match, et ses bonnes relations avec Vincent Kompany lui permettaient de montrer un visage souriant en conférence de presse.

Alexander Blessin sait que son équipe est passée à côté de quelque chose ce dimanche, en ayant mené de deux buts et en jouant à 11 contre 10 presque toute une mi-temps. "Mais quand je me réveillerai demain, je me dirai que ce point est positif", affirme-t-il après la rencontre. "En première période, nous avons eu un peu de chance au vu de la physionomie du match. Nous nous retrouvons avec deux buts d'avance, mais ils touchent le poteau deux fois".

Ostende a ensuite perdu le fil du match. "Quand Anderlecht prend son carton rouge, tu te dis que ça devrait aller, mais il s'avère que notre équipe était un peu vidée. Nos buts viennent d'erreurs individuelles dues à la fatigue, notre organisation était même m*rdique par moments", regrette Blessin. "Si nous avions tenu bon sans encaisser le 2-1, nous gagnions ce match, mais avec les qualités qu'ont les joueurs d'Anderlecht, c'était difficile. Il ne faut pas oublier qu'Ostende est en reconstruction avec les pertes de Théate, Hendry, Hjulsager ... La qualité est là chez nous, mais elle doit être mise en place".