Hans Vanaken: "On peut faire mal à toutes les équipes"

Malgré le défi qui les attend en Allemagne, mardi soir, les Brugeois sont confiants et déterminés avant d'aborder leur deuxième rencontre de Ligue des Champions.

Buteur providentiel contre le PSG et capitaine brugeois en l'absence de Ruud Vormer, Hans Vanaken était serein en conférence de presse, à la veille du match à Leipzig. "Nous pouvons faire mal à n'importe quelle équipe et nous l'avons prouvé contre le PSG. Quand on peut mettre le PSG en difficulté, on peut le faire contre n'importe qui", estime-t-il.

Mais le double Soulier d'Or en est aussi conscient, c'est un tout autre match qui attend le Club mardi soir. "Contre le PSG, on a livré un match plein, mais ce sera un tout autre match demain", acquiesce Vanaken. "Ils vont plus jouer la contre-attaque que le PSG, qui aime avoir le ballon."

Un type de football que les Blauw en Zwart connaissent déjà un peu, puisque c'est celui que propose Alexander Blessin, qui entraînait les jeunes de Leipzig avant de débarquer en Belgique. "Ostende a un style de jeu comparable. Nous devrons être prêts à ça et voir comment on peut leur faire mal", conclut le Brugeois.