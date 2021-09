Les Malinois ont fait le plein de "confiance" à Charleroi

Efficacité offensive et stabilité défensive: le Kavé retrouve ses armes en Pro League.

Et Nikola Storm, qui a ouvert le score au Mambourg, est ravi de la manière dont son équipe a géré son déplacement Charleroi. "Je pense qu'on a disputé une rencontre très mature", estime-t-il. "On a pris l'avance assez vite. Après la pause, c'était plus compliqué. Mais notre bloc était bien en place et quand tu as la chance de marquer un but de classe mondiale, tu sais que ça va tourner de ton côté, ça fait énormément de bien", se réjouit encore le buteur malinois.

Parce qu'en plus de s'imposer à Charleroi, le Kavé a réussi une nouvelle clean sheet. "On a eu pas mal de critiques ces dernières semaones, parce qu'on encaissait trop, mais cela fait deux fois qu'on tient le zéro derrière et cela va donner confiance à toute l'équipe", ajoute encore Nikola Storm.