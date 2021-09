Même en U21, Adrien Trebel ne joue pas (encore)

On le présentait avec humour comme "l'U21 le plus cher du monde" : Adrien Trebel et ses plus de 2 millions annuels a été relégué en Espoirs et doit y aider les jeunes de Neerpede à glaner un importantissime ticket pour la D1B.

C'est une mission un peu ingrate, mais cela reste au moins un objectif : à défaut de jouer avec l'équipe A, Adrien Trebel (30 ans) doit aider les jeunes de Robin Veldman à survoler le championnat des Espoirs et sécuriser le top 4 afin de jouer en D1B la saison prochaine. Problème : pas encore trace de Trebel sur le terrain. Ce lundi, le plus gros salaire du RSCA n'était pas sur le banc pour le Clasico U21. La semaine passée à Charleroi : même chose. Trebel était également absent pour le déplacement à Saint-Trond, sous prétexte de préserver un genou qui souffrirait trop sur du gazon synthétique, mais au vu de ses absences par après, on peut se demander ce qu'il en est. Le trio Colassin-Leoni-Arnstad impressionne L'hypothèse d'une blessure n'est pas à exclure, mais rien n'a filtré à ce sujet. Une autre option, c'est que Robin Veldman n'ait pas forcément envie de changer les choses : au milieu de terrain, il a des options, comme son capitaine inamovible Théo Leoni (très fort ce lundi), les pépites Kristian Arnstadt et Marco Kana qui ont bien plus d'importance pour le RSCA, ou encore ... Antoine Colassin, aligné en 8 face au Standard et qui s'est baladé. Autre point important : le fait que depuis cette saison, les clubs ne puissent aligner qu'un seul joueur de plus de 23 ans en U21. Fini, le temps des Espoirs anderlechtois avec Trebel, Saief, Bakkali, Vranjes et autres. Il faut faire des choix. Ce lundi, c'était Lisandro Magallan (28 ans). Kompany va naturellement privilégier les joueurs pouvant renforcer l'équipe A et ayant besoin de temps de jeu, or Adrien Trebel ne fait pas partie de cette catégorie (pour l'instant ?). La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et Trebel pourrait naturellement avoir son importance au fil de la saison, mais les jeunes anderlechtois comptent 12 points sur 12 sans le vétéran français. Et on ne change pas souvent une équipe qui gagne ...

