Les nominés au Lion Belge sont connus

Le Lion Belge, trophée récompensant le meilleur joueur d'origine arabe de notre championnat, sera bientôt décerné. La liste des nominés a été communiquée.

Qui succèdera à Selim Amallah, vainqueur du trophée en 2020 ? La liste des nominés est connue, et elle comporte encore deux joueurs du Standard : le tenant du titre Selim Amallah et son prédécesseur (2019, 2018) Mehdi Carcela. Pour les concurrencer (et alors que le Standard détient le trophée depuis 2017 et Ishak Belfodil) : Faïz Selemani (Courtrai), Ismaïl Kandouss (Union), Kerim Mrabti (Malines), Musa Al-Tamari (OHL), Tarik Tissoudali (Gand), Sami Lahssaini (Seraing) et Yahya Nadra (Seraing).

Côté Espoirs, le successeur de Loïs Openda (double tenant du titre) sera élu parmi Anouar Aït El-Hadj (Anderlecht), Imad Faraj (Mouscron), Reda Akbib (Charleroi), Abdallah Ali Mohamed (Zulte), Amine Khammas (Waasland-Beveren) et Hamza Massoudi (STVV).

Le meilleur coach, qui succèdera à Karim Belhocine (déjà 4 fois vainqueur), sera élu entre Belhocine lui-même, Samir Beloufa (T2, Antwerp), Issame Charaï (T2, OHL), Karim Bachar (T1, Futsal), Hamide Aït Lamara (Standard Femina) et Radhi Jaïdi (Cercle).

Enfin, les nominés pour le Lion Belge à l'étranger sont Loïs Openda (Vitesse), Ahmed Touba (Beroe Stara), Ahmed El Messaoudi (Groningue), Sofian Kiyin (Salernitana), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir) et Marouane Fellaini (Shandong). Fellaini a remporté tous les trophées depuis l'instauration du Lion d'Or (2016).