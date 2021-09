OFFICIEL : l'UEFA abandonne ses poursuites : pas de sanctions à l'encontre des fondateurs de la Super League !

L'UEFA a annoncé la nouvelle ce lundi soir.

L'UEFA a officialisé ce lundi soir via un communiqué qu'elle abandonnait toutes les poursuites à l'encontre du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus, les trois seuls clubs "fondateurs" du projet de Super League à ne pas s'être retirés de celle-ci. Les neuf autres clubs (tous les clubs anglais, l'Atlético Madrid et les deux clubs milanais) s'étaient retirés rapidement sous la pression à la fois des supporters et des instances européennes.

Les trois clubs avaient menacé de poursuivre l'UEFA en justice en cas de sanctions. La procédure disciplinaire est désormais définitivement close et le Real, le Barça et la Juve s'en sortiront donc. Quant aux neuf autres clubs, qui devaient initialement verser une somme (commune) de 15 millions d'euros à des associations et céder 5% de leurs revenus européens, ils sont également quittes de cette sanction.

"L'UEFA prend note de la lettre envoyée aujourd'hui par l'Instance d'appel indépendante de l'UEFA dans laquelle la procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA a été déclarée nulle et non avenue, sans préjudice, comme si la procédure n'avait jamais été ouverte", lit-on dans le communiqué de l'UEFA. L'UEFA maintient qu'elle a toujours agi conformément à ses statuts et règlements, mais également au droit de l'UE, à la Convention européenne des droits de l'homme et au droit suisse dans le cadre du projet dit de Super League. L'UEFA reste confiante et continuera de défendre sa position dans toutes les juridictions concernées".