Europa League: "Tout est encore possible" pour Genk, malgré la défaite

Etrillés par le Dianmo Zagreb, les Limbourgeois gardent malgré tout "toutes leurs chances" de qualification pour les seizièmes de finale.

Genk a pris l'eau, jeudi soir, à domicile, contre le Dianmo Zagreb et John van den Brom est le premier à le reconnaître. Et le Racing loupe une belle occasion de faire le break en tête de son groupe. West Ham s'est isolé en tête avec six unités, le Dinamo et le Racing partagent la deuxième place avec trois unités et le Rapid Vienne ferme la marche.

Rien n'est fait donc. "Nous avons encore de quoi passer l'hiver", estime John van den Brom. "Tout est encore possible dans ce groupe. Maintenant le plus important sera de prendre des points contre West Ham et de nous remettre de cette lourde défaite", insiste-t-il.

Le Racing affrontera en effet West Ham lors des deux prochaines journées: à Londres le 21 octobre, puis à Genk, le 4 novembre.