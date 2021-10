Luis Suarez se paie encore les dirigeants du Barça: "Oui, je crois au Karma..."

El Pistolero a toujours de la rancœur.

Dans une situation compliquée, le FC Barcelone n'a pas hésité à pousser Luis Suarez (34 ans, 9 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) vers la sortie à l'occasion du mercato d'été 2020. Un épisode mal vécu par l'attaquant de l'Atletico Madrid, qui a une nouvelle fois chargé la direction catalane de l'époque.

"J’ai eu de bons et de mauvais matchs à Barcelone mais je ne suis jamais descendu en dessous de la moyenne de 20 buts par saison, et je ne sais pas s'il y a un 9 qui a réussi à faire ça à Barcelone, à part Leo (Messi), qui est un cas à part. Je dois être fier de ça. Quand le moment est venu de partir, j'ai été agacé par la façon dont ils m'ont traité, je l'ai dit, ça m'a fait mal, plus que tout parce que je suis un joueur qui a toujours tout donné au FC Barcelone. Être traité comme ça m'a fait mal. Les choses arrivent pour une raison, et le destin déterminera qui a eu raison et qui n'a pas eu raison", a lâché le buteur uruguayen pour Sport.

"Si je crois au karma ? Oui, au karma, au destin, au fait qu'ils vous méprisent, parce que je n'oublie pas que l'année dernière, en présaison, ils m'ont envoyé m'entraîner séparément pour me mettre en colère et j'ai été professionnel comme l'a dit l'entraîneur. Je suis allé m'entraîner tous les jours sans faire la gueule parce que je suis comme ça", a rajouté Suarez.