Nations League: la liste de l'Italie, avec 23 champions d'Europe!

Les 23 joueurs italiens retenus pour la Nations League avaient disputé et remporté l'Euro l'été dernier.

Pas de surprise dans la sélection de Roberto Mancini pour la Nations League. Le sélectionneur italien s'appuie sur les joueurs qui ont dominé l'Euro cet été: les 23 joueurs sélectionnés étaient tous dans le noyau italien pour le tournoi continental. Matteo Pessina ne faisait initialement pas partie de la sélection pour l'Euro, mais il avait été appelé pour remplacer Stefano Sensi, blessé.

Les autres blessés Leonardo Spinazzola et Alessandro Florenzi et Andrea Belotti sont les trois joueurs qui étaient présents à l'Euro et qui ne participeront pas à la Ligue des Nations. L'Italie accueille le Final Four et affrontera l'Espagne, en demi-finale, à Milan le 6 octobre.