🎥 Un triplé en une demi-heure pour Harry Kane

Harry Kane est monté à l'heure de jeu, jeudi soir, une demi-heure plus tard, il repartait avec le ballon du match.

Harry Kane a retrouvé toutes ses sensations jeudi soir! Annoncé sur le départ, le buteur anglais est finalement resté à Tottenham et il a vécu un début de saison compliqué avec les Spurs. Il n'a d'ailleurs pas encore marqué en cinq matchs de Premier League.

Mais jeudi soir, il a brillé contre NS Mura en Conference League. Une rencontre qu'il avait pourtant débutée sur le banc. Monté au jeu à la 59e minute de jeu, Harry Kane a inscrit son premier but dix minutes plus tard, il en a ajouté deux dans le dernier quart d'heure de la rencontre et a conforté la victoire des Spurs (1-5).

"Toujours un plaisir de repartir avec le ballon du match", s'amuse sur Twitter l'Anglais qui devient du même coup le premier joueur à avoir inscrit des triplés en Ligue des Champions, en Europa League et en Conference League.