Ligue 1 : Lens maîtrise Reims et ses deux Belges

En ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens (2e, 15 pts) accueillait le Stade de Reims (11e, 10 pts), ce vendredi à 21 heures.

Lens s'est imposé face à Reims ce vendredi soir dans un stade Bollaert orphelin de ses supporters en raison du huis clos prononcé. Faes et Foket étaient titulaires.

Le tournant de la rencontre aura lieu avant la pause. Ekitike se rendra coupable coupable d'un pied bien trop haut venant percuter le visage de Danso. L'arbitre de la rencontre désignera le point de penalty et sanctionnera l'attaquant rémois d'un carton jaune (42e). Après l'intervention du VAR, le meilleur buteur des Champenois sera finalement expulsé pour ce geste dangereux (45e) tandis que Kalimuendo ne tremblera pas pour transformer l'envoi (45+1e), 1-0. Au retour des vestiaires, les Sang et Or ne profiteront de leur supériorité. Idéalement servi par Sotoca, Kalimuendo ira de son doublé en s'infiltrant dans la surface avant d'ajuster le portier rémois d'une frappe du gauche (52e), 2-0. Le score ne bougera plus.

Avec ce succès acquis (2-0), le Racing Club de Lens conforte sa place de dauphin du PSG avant de se déplacer sur la pelouse de Montpellier lors de la prochaine journée. De son côté, Reims, plombé par ce carton rouge, concède une deuxième défaite consécutive et se retrouve provisoirement à la douzième place.