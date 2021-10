Philippe Clement ne veut pas d'excuses: "On veut jouer sur plusieurs tableaux, alors on doit être capable de le faire"

Après le PSG, Bruges s'était imposé à Charleroi mais ce dimanche, le désormais ancien leader du championnat a laissé des plumes au Lotto Park.

Malgré les deux points perdus et la mauvaise prestation des siens, surtout en seconde période, Philippe Clement n'avait pas spécialement la tête des mauvais jours. En conférence de presse, il a analysé la prestation des siens... sans trouver d'excuses.

"C'est assez simple: on a manqué de dash pour faire la différence. C'était encore pire après la pause alors on a essayé de contrôler, mais on n'a plus eu d'occasions. Il nous a manqué ce petit plus, comme lors des derniers matches. Je ne veux certainement pas entendre parler de la Ligue des Champions comme excuse. Nous voulons jouer sur trois tableaux, alors mon équipe doit être capable de jouer tous les trois jours. Ce ne doit pas être une excuse".

Il est clair que le Club de Bruges a un noyau assez large que pour jouer sur plusieurs tableaux. Il faudrait cependant que la tournante s'installe tout doucement, pour le physique et le mental de ses joueurs.