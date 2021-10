Coup d'arrêt pour les Aigles en championnat.

Cinq jours après leur démonstration contre le Barça en Ligue des Champions, Jan Vertonghen et ses équipiers avaient rendez-vous avec Portimonense en championnat et ils se sont fait surprendre. Un but de Lucas Possignolo à l'heure de jeu a offert la victoire aux visiteurs (0-1).

C'est la première défaite de la saison pour Benfica qui avait remporté ses sept premiers matchs de championnat. Les Aigles restent en tête de la Liga Nos avec 21 unités, mais Porto et le Sporting se rapprochent (20 points).