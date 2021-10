L'Italie, toujours invaincue : "On espère continuer jusqu'à fin 2022 ..."

L'Italie est sur une série de 37 matchs sans défaite, en cours depuis octobre 2018. Roberto Mancini, l'entraîneur de la Squadra, espère évidemment continuer sur cette lancée.

Toutes les séries, même - surtout ! - les plus folles finissent un jour par s'arrêter. Roberto Mancini le sait, ce qui ne l'empêche pas d'espérer prolonger l'invincibilité record de l'Italie, en cours depuis le 10 octobre 2018 et qui comptabilise désormais 37 matchs. La Squadra est restée invaincue lors de l'Euro 2020, qu'elle a donc (forcément) remporté, et entame le Final Four de Nations League avec la volonté d'enchaîner.

"On veut toujours toout gagner. Bien sûr, notre série s'arrêtera un jour, tôt ou tard. Mais on espère qu'elle continuera ... jusqu'en décembre 2022", plaisante Roberto Mancini en conférence de presse à la veille de son match face à l'Espagne. Le clin d'oeil au Mondial qatari, qui se déroule de novembre à décembre 2022, est évident.

Une compétition "importante"

Mancini, qui a pourtant gagné de grandes compétitions dans sa carrière, pas plus tard que l'été dernier encore, l'affirme : "Oui, la Ligue des Nations est importante. Nous sommes à domicile. La préparer n'est pas évident, car il n'y a que deux matchs, mais ce sont deux matchs face aux meilleures équipes d'Europe", souligne-t-il.

Italie-Espagne, c'était déjà la demi-finale de l'Euro. "Nous avions souffert face à eux. Ils sont en avance sur nous dans le domaine de la possession, ils jouent comme ça depuis vingt ans", pointe Mancini. "Nous devons et voulons progresser, car nous avons des joueurs qui doivent jouer des matchs importants pour évoluer. Ce seront quatorze mois importants (avant le Mondial, nda) et nous devons jouer toujours mieux".