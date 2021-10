Un Allemand au sifflet de Belgique-France

C'est un arbitre allemand qui officiera à Turin, jeudi soir.

L'Allemand Daniel Siebert a été désigné par l'UEFA pour diriger la rencontre entre la Belgique et la France en demi-finale de la Ligue des Nations. Une première pour les Diables Rouges qui n'ont jamais eu à faire à lui en tant qu'arbitre principal.

Daniel Siebert a revanche sifflé les rencontres de plusieurs clubs belges: le Club de Bruges à deux reprises (contre le PSG en Ligue des Champions en 2019 et contre Salzbourg en Europa League quelques moins plus tôt) et le Standard contre Séville en Europa League en noveambre 2018.