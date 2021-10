Thomas Foket évoque le départ de Will Still pour le Standard : "C'est dommage..."

L'actuel T2 de Reims devrait bel et bien faire ses valises pour débarquer à Sclessin malgré l'éviction de Mbaye Leye.

Si le staff technique du Standard est en train de d'être remanié, il ne ferait plus aucun doute quant à l'arrivée de Will Still. Ce dernier devrait bel et bien débarquer à Sclessin en tant que T2 malgré le licenciement de Mbaye Leye.

En conférence de presse, Thomas Foket a évoqué le départ de l'actuel T2 de Reims : "Il parle anglais, français et néerlandais donc c’est un gros avantage dans un groupe. On ne veut pas le perdre mais à mon avis, nous n’allons pas avoir le choix. C’est dommage".

"Au Standard, il y a aussi le poste de T1 qui se libère. Est-il prêt ? C’est dur à dire, il y aura forcément de la pression mais il faut bien commencer à un endroit. À Anderlecht, ce sera forcément une place de T2."