Trois noms pour remplacer Mbaye Leye au Standard

Deux jours après le licenciement du franco-sénégalais, la direction des Rouches aurait déjà une short-list sous la main.

Mbaye Leye ainsi qu'une partie de son staff ont été remerciés par la direction du Standard. Deux jours après cette décision de remercier l'entraîneur franco-sénégalais, les Rouches sont en quête d'un nouveau T1.

Selon les informations de Sudpresse, trois noms seraient en train de circuler dans les couloirs de Sclessin. Ainsi, le premier serait Sabri Lamouchi, libre depuis la fin de son aventure au Qatar à Al-Duhail.

Domenico Tedesco, qui connaît bien le championnat allemand mais également ancien entraîneur du Spartak Moscou, est libre depuis la fin de la saison.

Le troisième candidat serait Alexander Blessin, le seul actuellement sous contrat puisqu'il est toujours à Ostende. Il représente la solution la plus chère puisqu'il faudrait dédommager les Côtiers pour ce transfert.

Le quotidien précise que Will Still devrait bel et bien débarquer en tant que T2 du côté de Sclessin.