Georginio Wijnaldum confiant pour la suite

Décevant pour ses débuts au Paris Saint-Germain, le Néerlandais soulève déjà de nombreuses interrogations.

Georginio Wijnaldum (30 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) effectue un départ poussif, mais le milieu de terrain est confiant pour la suite.

"Je ne réfléchis pas vraiment au rôle que j’ai dans l’équipe et comment je dois me comporter. J’essaye d’être moi-même, non d’ailleurs, je n’essaye pas, je suis moi-même. Chacun doit être soi-même et ensuite, on détermine comment on peut travailler le mieux possible tous ensemble. Dès le départ, il faut rester soi-même et c’est exactement ce que je fais depuis que je suis là et personne ne s’est plaint jusque-là. Donc j’imagine que tout va bien", a indiqué le Néerlandais pour PSG TV.