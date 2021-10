L'AS Eupen domine les jeunes du Borussia Dortmund en amical

Eupen affrontait ce jeudi les U23 du Borussia Dortmund en match amical.

L'AS Eupen affrontait le Borussia Dortmund ce jeudi au Kehrweg - non pas l'équipe A des Schwarzgelben mais bien les U23. Et les Pandas ont confirmé leur belle forme en l'emportant 3-0 (score à la pause: 2-0), via des buts de Nuhu, Koné et Ndri.