Romelu Lukaku a quitté le rassemblement des Diables Rouges

Romelu Lukaku ne jouera pas la rencontre face à l'Italie pour la troisième place de la Ligue des nations. Après avoir manqué le dernier entraînement des Diables Rouges ce samedi, le buteur de Chelsea a quitté le rassemblement de l’équipe nationale.

