Karim Belhocine heureux : "Je connais les lieux, ça aide"

Karim Belhocine est le nouvel entraîneur du KV Courtrai, un club qu'il connaît bien pour y avoir fait ses premiers pas après sa carrière de joueur.

D'abord adjoint de Johan Walem, Karim Belhocine a ensuite pu diriger l'équipe A des Kerels, même si c'était d'abord de manière officieuse, avant d'ensuite rejoindre le RSC Anderlecht et le Sporting Charleroi où il a obtenu ses premières lettres de noblesse. Un retour au bercail naturel donc pour le Franco-Algérien libre depuis cet été. "Un retour au bercail, c'est beaucoup dire", relativise Belhocine dans des propos relayés par le Nieuwsblad, après avoir donné son premier entraînement ce mardi.

"Mais c'est une équipe où j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir. Quand tu arrives dans un club, généralement, tout est nouveau. Moi, je connaissais déjà pas mal de gens. Kristof (D'Haene) et Lucas (Rougeaux), je les ai même déjà entraînés. Je connais les lieux, ça aide", se réjouit cependant Karim Belhocine. "C'est pratique parce que ça permet de gagner du temps. Et on en a peu parce qu'on joue directement contre la meilleure équipe de Belgique, à savoir Bruges. On va tout donner et voir ce qu'on peut réussir".