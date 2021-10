Le travail d'Hugo Broos salué : "L'Afrique du Sud a de la chance de l'avoir"

Le Belge est parvenu à ramener l'Afrique du Sud sur le devant de la scène.

Invaincus dans ces éliminatoires, les 'Bafana-Bafana' sont leaders du groupe G devant le Ghana. Hugo Broos est désormais à deux doigts de la qualification, mais au-delà de la performance, c'est la qualité de son travail qui est saluée.

Boebie Solomons, ancien joueur et entraineur sud-africain, estime que le Belge est arrivé en Afrique du Sud avec le bon état d'esprit : "Le changement de mentalité a été important, il est parvenu à changer la mentalité de manière positive. La façon dont il a fait appel à beaucoup de jeunes joueurs a changé la mentalité. Nous nous sommes éloignés de la publicité et de l'atmosphère négatives et c'est une bonne chose. Broos prouve que le pays regorge de beaucoup plus de talent que nous le pensons. Il utilise des joueurs différents, et nous obtenons des résultats", explique Solomons.

Alain Amougou suit Broos depuis sa période à la tête du Cameroun, et est très élogieux envers celui qui a remporté le titre continental avec les Lions Indomptables : "L'Afrique du Sud a de la chance d'avoir Hugo Broos à sa tête en ce moment, car il a fait appel à des jeunes, ce qui lui permet d'obtenir des résultats pendant une période où l'on aurait pu s'attendre à des hauts et des bas. Sa philosophie mérite d'être soutenue", confie pour sa part le joueur camerounais dans les colonnes de Kickoff.

"Nous l'avons eu comme coach au Cameroun, un pays difficile à satisfaire en matière de football. Pourtant, il nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des nations en 2017 contre toute attente. Il peut emmener les 'Bafana-Bafana' à la Coupe du monde, avec une jeune équipe que personne n'attend", poursuit l'ancien buteur des Mamelodi Sundowns.